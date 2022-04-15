Народний артист України Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) згадав, як російські пропагандисти намагалися зіпсувати його виступ на пісенному конкурсі Євробачення в 2007 році, найнявши екстрасенсів.

За словами артиста, Перший канал на чолі з Костянтином Ернстом робив усе можливе, аби він погано виступив. Однак його врятував дзеркальна краватка, яка була деталлю костюма. Про це він розповів у програмі Гостинний двір.

– В останній момент Анжела Лисиця, з якою ми робили мій костюм, вона вигадала дзеркальну краватку. І ось сказали, що ті екстрасенси, які – один був у залі, а другий діяв за лаштунками, що саме ця краватка, через те, що вона була дзеркальною, вона відображала всю цю енергетику, якою вони намагалися якось мене вибити, – зізнався Данилко.

Він зазначив, що через дії екстрасенсів просто забував слова, а також не міг вдихнути.

– Я дуже рідко про це розповідав. Я думав, ну чому я, репетируючи цю пісню і знаючи, ну мені здається, мене вночі розбуди, я співатиму Зібен, зібен, ай люлю. Я, виходячи на сцену, під ор цього стадіону, йде рекламна заставка, а я не пам’ятаю, з чого починається пісня. Наче мені просто пересушили феном рот. Клянусь. Я вдихнути не міг, – поділився артист.

Данилко сказав, що пісня починалася зі слів Hello everybody, які він просто з себе “видавив”.

– Я пам’ятаю, що дуже погано виступив тоді в фіналі на Євробаченні. Було відчуття, що хтось постійно заважав. А потім розповіли, що нібито Перший канал і замовив цих екстрасенсів, – наголосив Данилко.

Нагадаємо, в 2007 році Вєрка Сердючка представляла Україну з піснею Lasha tumbai та посіла друге місце. Тоді навколо композиції спалахнув скандал, оскільки Росії чулися слова – Раша гудбай. Відповідно, величезний негатив дістався й самому Данилку, який неодноразово розповідав про це.