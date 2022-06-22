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Только Раша, гудбай! Как звучит обновленный хит Верки Сердючки с Евровидения

22 июня 2022, 15:42
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Вєрка Сердючка

Верка Сердючка изменила текст песни, которую исполнила на Евровидении 2007, и впервые спела Dancing Russia Goodbye.

— Я никогда не пела Russia Goodbye, только Lasha Tumbai! Но сейчас только Russia Goodbye! — сказал Андрей Данилко перед выступлением на благотворительном телемарафоне в Амстердаме.

Lasha Tumbai vs Russia Goodbye

В 2007 году Верка Сердючка с песней Lasha Tumbai заняла на Евровидении второе место. Зажигательное выступление Сердючки понравилось всем, кроме России — пропагандисты начали разгонять информацию о том, что Данилко в своей песне спел именно Russia Goodbye.

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После Евровидения против Данилко началась “травля” в РФ — ему объявили негласный бойкот и начали отменять выступления.

– Я позаимствовал это слово у Цоя, у него была песня, в которой пелось “бошетунмай”. И когда я писал свою песню, мне подумалось туда вставить что-то вместе с оборотом I want to see, а вторую часть придумать не мог, вот тогда и вспомнилось цоевское “баша тунмай”. Только чтобы звучнее было, превратил в “лаша тунмай”. Мне сказали, что на монгольском языке это означает “взбивай масло”. По-честному, я вообще в тонкости не вникал – монгольское слово, не монгольское… На самом деле это – абракадабра! У нее, в сущности, нет смысла. А то, что это созвучие подтянули за уши под “Раша, гудбай” — это просто эффект незнакомого слова, — объяснял Данилко текст песни.

Много лет Андрей Данилко доказывал, что никакого Russia Goodbye в его песне нет. Однако с началом полномасштабного вторжения России в Украину артист решил изменить текст песни.

— Друзья, с 24 февраля никакого Lasha Tumbai в этой песне… Это только Russia Goodbye. Я не пел этого. Вы хотели это услышать, вот вы это услышали, – добавил Данилко.

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Верка Сердючка — Dancing Russia Goodbye (обновленный текст песни)

Hello everybody!
My name is Verka Serduchka
Me English nicht verstehen!
Let’s speak DANCE!
Sieben, Sieben, ai lyu lyu
Sieben, Sieben, ein, zwei
Sieben, Sieben, ai lyu lyu
ein, zwei, drei
Sieben, Sieben, ai lyu lyu
Sieben, Sieben, ein, zwei
Sieben, Sieben, ai lyu lyu
ein, zwei, drei
Tanzen!
Weiter, weiter!
Ich liebe!
Sieben, Sieben, ai lyu lyu
Sieben, Sieben, ein, zwei
Sieben, Sieben, ai lyu lyu
ein, zwei, drei
Sieben, Sieben, ai lyu lyu
Sieben, Sieben, ein, zwei
Sieben, Sieben, ai lyu lyu
Nu ein, zwei, drei
Tanzen!
I want to see
Aha… To dance or not to dance
I want to see
Aha… It’s not a question
I want to see
Aha… Don’t live to dance
I want to see
Dance to live
Aha…
I love you
I want to see
Russia Goodbye
I want to see
Russia Goodbye
I want to see
Russia Goodbye
I want to see
Tanzen!
Танцевать хорошо!
I want to see
Aha… To dance or not to dance
I want to see
Aha… It’s not a question
I want to see
Aha… Don’t live to dance
I want to see
Dance to live
Aha…
I love you
I want to see
Russia Goodbye
I want to see
Russia Goodbye
I want to see
Russia Goodbye
I want to see
Tanzen!
La-la-la-la….
Україна — це круто?!
Круто!
Україна — це кльово?!
Кльово!
Танцює майдан!
La-la-la-la….
Ok! Happy end.
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Вєрка Сердючка
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