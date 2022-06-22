Верка Сердючка изменила текст песни, которую исполнила на Евровидении 2007, и впервые спела Dancing Russia Goodbye.

— Я никогда не пела Russia Goodbye, только Lasha Tumbai! Но сейчас только Russia Goodbye! — сказал Андрей Данилко перед выступлением на благотворительном телемарафоне в Амстердаме.

Lasha Tumbai vs Russia Goodbye

В 2007 году Верка Сердючка с песней Lasha Tumbai заняла на Евровидении второе место. Зажигательное выступление Сердючки понравилось всем, кроме России — пропагандисты начали разгонять информацию о том, что Данилко в своей песне спел именно Russia Goodbye.

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После Евровидения против Данилко началась “травля” в РФ — ему объявили негласный бойкот и начали отменять выступления.

– Я позаимствовал это слово у Цоя, у него была песня, в которой пелось “бошетунмай”. И когда я писал свою песню, мне подумалось туда вставить что-то вместе с оборотом I want to see, а вторую часть придумать не мог, вот тогда и вспомнилось цоевское “баша тунмай”. Только чтобы звучнее было, превратил в “лаша тунмай”. Мне сказали, что на монгольском языке это означает “взбивай масло”. По-честному, я вообще в тонкости не вникал – монгольское слово, не монгольское… На самом деле это – абракадабра! У нее, в сущности, нет смысла. А то, что это созвучие подтянули за уши под “Раша, гудбай” — это просто эффект незнакомого слова, — объяснял Данилко текст песни.

Много лет Андрей Данилко доказывал, что никакого Russia Goodbye в его песне нет. Однако с началом полномасштабного вторжения России в Украину артист решил изменить текст песни.

— Друзья, с 24 февраля никакого Lasha Tumbai в этой песне… Это только Russia Goodbye. Я не пел этого. Вы хотели это услышать, вот вы это услышали, – добавил Данилко.

Верка Сердючка — Dancing Russia Goodbye (обновленный текст песни)