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Наші бабусі не могли чути німецької мови: Данилко про заборону російської музики

19 Червня 2022, 22:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Наші бабусі не могли чути німецької мови: Данилко про заборону російської музики

Артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) висловив свою думку щодо заборони російської музики.

Музикант зазначив, що наразі це правильне рішення, бо все загострено. Данилко коментував заборону виконувати російську музику на вулицях Івано-Франківська.

– Наші бабусі, які були в окупації, вони не могли чути німецької мови. Це був страх… Правильно зробили, – зазначив Данилко.

Артист додав, що це не має відношення до хорошої музики, наприклад, Земфіри.

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– Усі користуються ситуацією. Типу – О, зараз треба писати пісні про війну, – говорить Андрій.

Також Данилко зізнався, що має в шафці понад 60 україномовних пісень, які були написані до повномасштабної війни. Однак вони поки що не закінчені.

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