Український співак Володимир Дантес вперше прокоментував чутки про роман своєї колишньої дружини Наді Дорофєєвої з ресторатором Михайлом Кацуріним.

За словами артиста, Дорофєєва не кидала його заради Кацуріна. Однак навіть якщо у них і є стосунки, то нічого поганого в цьому він не бачить.

– Кожен з нас хоче кохання. Я буду тільки радий, якщо у неї все буде добре. Доросла дівчина, і сама вирішить, хто має бути з нею. Я теж хочу нових стосунків, а хто не хоче? Усі хочуть класних стосунків, класного життя. Я не лізу в особисте життя Наді. Але розставимо крапки: вона точно не пішла від мене до нього. Якщо вони будуть разом, то круто. Це теж вибір. А я тоді придивлюся до Даші (екс-дружини Михайла Кацуріна, – Ред), – сказав Володимир.

Дантес додав, що рішення про розлучення вони ухвалили давно. Зараз артисти є одне одному добрими друзями. – Ми дуже довго розмовляли. Це ж не рішення одного дня. Ніхто не розходиться за один день. Це настає поступово. Я не знаю скільки місяців тривали розмови, спроби, ще щось. Ти розумієш, що, в принципі, ви просто друзі, – сказав він.

Нагадаємо, що про розрив стосунків Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили у середині березня. Пара перебувала у шлюбі сім років.

Згодом з’явилася інформація, що Дорофєєва пішла до іншого. Користувачі мережі припускають, що обранцем співачки міг стати ресторатор Михайло Кацурін, який оголосив про розлучення зі своєю дружиною наступного дня після Наді.

До того ж, у квітні Дорофєєву та Кацуріна застукали в обіймах у Барселоні. Вони потрапили на знімок, на якому обіймалися і дивилися одне одному в очі.