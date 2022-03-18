Надя Дорофєєва і Володимир Дантес розійшлися

Українські артисти Надя Дорофєєва і Володимир Дантес оголосили про розрив стосунків після семи років шлюбу. Про це пара повідомила в Instagram.

– Ми дуже любимо одне одного, але тепер по-іншому. Неможливо передати словами, що ми відчуваємо. Ми виросли разом і стали тим, ким є, підставляючи плече допомоги в найважчі моменти. Ми молоді, талановиті, гарні та вільні. Кожен у своїй волі. Ніколи не буде слушного часу сказати про це, тому ми говоримо зараз. Можливо, це якось відволіче вас і розбавить стрічку новин, – написали артисти.

Історія кохання Наді та Володимира розпочалася 5 серпня 2011 року у поїзді, коли вони їхали на спільний концерт. А одружилася пара 8 липня 2015 року після чотирьох років стосунків.

– Двоє молодих людей, у яких все ще попереду, зустрілися і полюбили один одного з першої секунди. До початку лютого 2022 року вони дуже багато досягли. Стали найкрасивішою парою шоу-бізнесу, їхні стосунки стали прикладом для багатьох.

Артисти додали, що попри розрив стосунків, вони залишаються найближчими друзями.