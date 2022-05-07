Украинский певец Владимир Дантес впервые прокомментировал слухи о романе своей бывшей жены Наде Дорофеевой с ресторатором Михаилом Кацуриным.

По словам артиста, Дорофеева не бросала его ради Кацурина. Однако даже если у них и есть отношения, ничего плохого в этом он не видит.

– Каждый из нас хочет любви. Я буду только рад, если у нее все будет хорошо. Взрослая девушка и сама решит, кто должен быть с ней. Я тоже хочу новых отношений, а кто не хочет? Все хотят классных отношений, классной жизни. Я не лезу в личную жизнь Нади. Но расставим точки: она точно не ушла от меня к нему. Если они будут вместе, то круто. Это тоже выбор. А я тогда присмотрюсь к Даше (экс-жене Михаилу Кацурину, — Ред), — сказал Владимир.

Дантес добавил, что решение о разводе они приняли давно. Сейчас артисты друг другу хорошие друзья.

– Мы очень долго разговаривали. Это ведь не решение одного дня. Никто не расходится за один день. Это наступает равномерно. Я не знаю, сколько месяцев продолжались разговоры, попытки, еще что-то. Ты понимаешь, что, в принципе, вы просто друзья, – сказал он.

Напомним, что о разрыве отношений Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили в середине марта. Пара состояла в браке семь лет.

Позже появилась информация, что Дорофеева ушла к другому. Пользователи сети предполагают, что избранником певицы мог стать ресторатор Михаил Кацурин, который объявил о разводе со своей супругой на следующий день после Нади.

Более того, в апреле Дорофееву и Кацурина застукали в объятиях в Барселоне. Они попали на снимок, на котором обнимались и смотрели друг другу в глаза.