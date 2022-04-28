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Буде краще, ніж було: Дантес заінтригував фото з ексдружиною нового хлопця Дорофєєвої

28 Квітня 2022, 18:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Буде краще, ніж було: Дантес заінтригував фото з ексдружиною нового хлопця Дорофєєвої

Співак Володимир Дантес привітав із днем ​​народження рестораторку та дизайнерку Дашу Кацуріну. Саме з її ексчоловіком приписують роман колишній дружині музиканта Наді Дорофєєвій.

В Instagram-stories Дантес поділився спільним селфі з Кацуріною. Слід зазначити, що їхні сім’ї завжди спілкувалися, а також подорожували разом.

– З Днем народження! Впевнений, все буде краще, ніж було, – підписав артист фото.

Нагадаємо, в середині березня Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розрив стосунків після семи років шлюбу.

Згодом з’явилася інформація, що Дорофєєва пішла до іншого. Користувачі мережі припускають, що обранцем співачки міг стати ресторатор Михайло Кацурін, який оголосив про розлучення зі своєю дружиною наступного дня після Наді.

Ба більше, у квітні Дорофєєву та Кацуріна застукали в обіймах у Барселоні. Вони потрапили на знімок, на якому обіймалися і дивилися одне одному в очі.

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