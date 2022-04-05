Дорофєєву застукали в обіймах Кацуріна у Барселоні

Співачку Надю Дорофєєву нібито застукали разом із ресторатором Михайлом Кацуріним у Барселоні. Вони потрапили на знімок, обіймаючись і дивлячись одне одному в очі.

Несподіваною фотокарткою поділилася користувачка Instagram Марія Шевченко. У її історіях можна побачити пару, яка дуже нагадує Михайла та Надю.

На додаток до знімка Марія опублікувала пост Кацуріна в Instagram, де він збирав кошти на допомогу ТРО, Нацгвардії та лікарням. Авторка фото натякнула, що Міша міг витратити гроші не на допомогу нашій країні, а на те, щоб нелегально покинути Україну на тлі війни, не кажучи вже про вартість проживання у Барселоні.

Надя та Михайло поки що ніяк не прокоментували знімок. Примітно, що Кацуріни, Дорофєєва та Дантес дружили сім’ями – разом відпочивали та подорожували.

Нагадаємо, що недавнє розлучення Наді Дорофєєвої та Дантеса стало справжньою несподіванкою. Багато хто вважав їх чи не ідеальною парою.

Через добу після заяви про розставання зіркової пари Кацурін заявив, що також розлучається зі своєю дружиною Дашею – за спільний період життя у них з’явилося двоє дітей.