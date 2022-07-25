Євробачення 2023 року пройде у Великій Британії. Про це заявили в Європейському мовному союзі.

– Європейський мовний союз та BBC раді підтвердили, музичний конкурс Євробачення-2023 проходитиме у Великій Британії, – заявили організатори.

Це сталося після рішення EBU про те, що конкурс не може пройти в Україні з міркувань безпеки. Навіть прохання Бориса Джонсона не допомогло — прем’єр-міністр Великої Британії звернувся до EBU з проханням переглянути своє рішення щодо зміни локації.

– Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести конкурс пісні Євробачення у Великій Британії у 2023 році, – сказав виконавчий керівник Єврвоіденії Мартін Остердаль.

Глава Суспільного Микола Чернотицький заявив, що конкурс буде не в Україні, а на підтримку України.

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– Я впевнений, що разом ми зможемо додати цій події український дух та ще раз об’єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей світу, підтримки, уславлення різноманітності та таланту, – заявив Микола.

Представники Суспільного працюватимуть із ВВС над розробкою та впровадженням українських елементів у шоу 2023 року. Також для України передбачені й інші пріоритети – як країна-переможець Євробачення 2022 року, наші музиканти автоматично потраплять до півфіналу майбутнього конкурсу.

Раніше організатори Євробачення заявляли, що конкурс 2023 року може пройти в Латинській Америці. Так, вони хотіли перенести захід якнайдалі від Росії, а також вийти на новий ринок. Статистика показала, що фанатів Євробачення дуже багато у містах Аргентини, Бразилії, Чилі чи Мексики.