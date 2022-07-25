Евровидение 2023 пройдет в Великобритании. Об этом заявили в Европейском вещательном союзе.

— Европейский вещательный союз и BBC рады подтвердить, музыкальный конкурс Евровидение-2023 будет проходить в Великобритании, — заявили организаторы.

Это случилось после решения EBU о том, что конкурс не может пройти в Украине по соображениям безопасности. Даже просьба Бориса Джонсона не помогла — премьер-министр Великобритании обратился к EBU с просьбой пересмотреть свое решение по поводу смены локации.

— Мы чрезвычайно благодарны, что BBC согласилась провести конкурс песни Евровидение в Великобритании в 2023 году, — сказал исполнительный руководитель Еврвоидения Мартин Остердаль.

Глава Суспільного Николай Чернотицкий заявил, что конкурс будет не в Украине, а в поддержку Украины.:

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— Я уверен, что вместе мы сможем добавить этому событию украинский дух и еще раз объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей мира, поддержки, прославления разнообразия и таланта, — заявил Николай.

Представители Суспільного будут работать с BBC над разработкой и внедрением украинских элементов в шоу 2023 года. Также для Украины предусмотрены и другие приоритеты — как страна-победитель Евровидения 2022, наши музыканты автоматически попадут в полуфинал предстоящего конкурса.

Ранее организаторы Евровидения заявляли, что конкурс в 2023 году может пройти в Латинской Америке. Так, они хотели перенести мероприятие как можно дальше от России, а также выйти на новый рынок. Статистика показала, что фанатов Евровидения очень много в городах Аргентины, Бразилии, Чили или Мексики.