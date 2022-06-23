Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023 не проводитимуть в Україні через повномасштабну війну. Таке рішення ухвалив Європейський союз телебачення та радіомовлення (EBU).

– EBU повністю розуміє розчарування, яке викликало оголошення про те, що конкурс пісні Євробачення 2023 не може бути проведений в Україні, країні-переможниці цього року. Рішення було продиктовано обов’язком EBU забезпечити виконання умов, які гарантують безпеку всіх, хто працює та бере участь у заході, планування якого необхідно розпочати негайно у країні, що приймає, – йдеться в заяві на сайті.

Організатори зазначили, що зазвичай для роботи на конкурсі акредитовано не менше ніж 10 тис. осіб, включаючи знімальну групу, співробітників та журналістів. Очікується, що на захід приїдуть ще 30 тис. фанатів із усього світу. Їхній добробут – головна турбота EBU.

Вони наголосили, що в правилах конкурсу, з якими згодні всі мовники, чітко зазначено, що захід може бути перенесений у форс-мажорних ситуаціях.

Зараз дивляться

Організатори також відмовилися від проведення Євробачення 2023 в сусідніх країнах України. Пояснюють це тим, що технічні характеристики пропонованих місць та відсутність необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам конкурсу.

– Зважаючи на це, EBU з жалем ухвалив рішення про перенесення заходу в іншу країну і продовжить обговорення питання про пошук потрібного місця для проведення Євробачення 2023, – заявили організатори.

17 червня стало відомо, що Євробачення 2023 відбудеться не в Україні. Європейський мовний союз заявив про це після ретельної оцінки ситуації на території нашої країни.

Організатори заходу звернулися до Великої Британії з приводу можливості проведення конкурсу на їхній території, проте прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Євробачення 2023 має пройти в нашій країні.

Мінкульт тоді також сказав, що оскаржуватиме таке рішення EBU.