Щорічний міжнародний конкурс Євробачення 2023 року можуть провести в Латинській Америці. Про це заявили організатори заходу, що озвучили причини свого рішення.

На тлі відмови EBU проводити конкурс наступного року в Україні, Євробачення 2023 року можуть організувати якнайдалі від Росії. За заявою представників, саме в Латинській Америці найбільше фанатів заходу – про це свідчать рейтинги.

Європейський мовний союз також опублікував список міст-кандидатів, де можуть провести Євробачення 2023 року. До нього увійшли міста Аргентини, Бразилії, Чилі чи Мексики.

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– Унікальний формат Євробачення щороку набуває нових шанувальників у всьому світі, і ми не можемо дочекатися розширення бренду в цій дуже різноманітній частині світу, – заявили в EBU.

Нагадаємо, що у червні організатори конкурсу раптово відмовилися від проведення Євробачення 2023 року на території України. Тоді представники повідомили, що відмова від щорічної традиції пов’язана із безпекою для фанатів, яку не може гарантувати наша країна в умовах війни. Це сталося на тлі підготовки до заходу – для цього розглядалося одразу кілька локацій.

Схоже, навіть прохання Бориса Джонсона не допомогло – прем’єр-міністр Великобританії звернувся до EBU з проханням переглянути своє рішення щодо зміни локації.