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Так ти на дрони закинеш чи ні? Українці влаштували флешмоб під фото Maruv

21 Вересня 2023, 17:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Maruv
Джерело: Maruv

Співачка Maruv поповнила лави зрадників, над якими жартують нібито про допомогу ЗСУ. Користувачі мережі підхопили флешмоб під її фото, який влаштував активіст Сергій Стерненко.

Так, блогер жартома поцікавився у мовчунки в Twitter, чи не підкине вона грошей на дрони для українських захисників. Раніше він таке проробляв над Ані Лорак, яку згодом перевірили в Росії на факт допомоги ЗСУ.

Maruv зі свого боку заблокувала Стерненка, про що він поспішив поділитися з підписниками, зазначивши, що, на відміну від своєї колеги, ця не хоче допомагати військовим.

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Користувачі мережі підхопили флешмоб і почали закидати мовчунку коментарями.

  • Так ти на дрони закинеш чи ні?
  • Правильно, нікому не зізнавайся, що донатиш на ЗСУ з путінської ширінки. Конспірологія!
  • Справжня патріотка України! На маскалях заробляє й одразу донатить на ЗСУ! Це просто геніально!
  • Молодець, Анька, хоч і напряг із фінансами, але на дрони кидає щодня.
  • Вдячна вам за підтримку ЗСУ.
  • Чи підтримаєте ви наступний збір на дрони?
  • Дякую за дрони! Така молодчинка. Все, що може, віддає, – пишуть у коментарях Maruv.
Maruv допомога ЗСУ
Maruv допомога ЗСУ
Maruv допомога ЗСУ
Maruv допомога ЗСУ
Maruv допомога ЗСУ
Maruv допомога ЗСУ
Maruv допомога ЗСУ
Maruv допомога ЗСУ
Так ти на дрони закинеш чи ні? Українці влаштували флешмоб під фото Maruv / 4 зображення

Імовірність того, що в це повірять росіяни – велика. Адже після такого вони стали сумніватися в “голубі миру” Ані Лорак настільки, що зрадниці довелося навіть виправдовуватися перед ними. Однак безпілотники з її ім’ям продовжують з’являтися після атак по росіянах.

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Сама Maruv мовчить від початку повномасштабної війни і робить вигляд, що нічого не відбувається. Судячи з геолокації на фото, мовчунка перебуває в Європі. Там вона намагається будувати кар’єру під іншим псевдонімом.

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