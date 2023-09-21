Співачка Maruv поповнила лави зрадників, над якими жартують нібито про допомогу ЗСУ. Користувачі мережі підхопили флешмоб під її фото, який влаштував активіст Сергій Стерненко.

Так, блогер жартома поцікавився у мовчунки в Twitter, чи не підкине вона грошей на дрони для українських захисників. Раніше він таке проробляв над Ані Лорак, яку згодом перевірили в Росії на факт допомоги ЗСУ.

Maruv зі свого боку заблокувала Стерненка, про що він поспішив поділитися з підписниками, зазначивши, що, на відміну від своєї колеги, ця не хоче допомагати військовим.

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Користувачі мережі підхопили флешмоб і почали закидати мовчунку коментарями.

Так ти на дрони закинеш чи ні?

Правильно, нікому не зізнавайся, що донатиш на ЗСУ з путінської ширінки. Конспірологія!

Справжня патріотка України! На маскалях заробляє й одразу донатить на ЗСУ! Це просто геніально!

Молодець, Анька, хоч і напряг із фінансами, але на дрони кидає щодня.

Вдячна вам за підтримку ЗСУ.

Чи підтримаєте ви наступний збір на дрони?

Дякую за дрони! Така молодчинка. Все, що може, віддає, – пишуть у коментарях Maruv.

Так ти на дрони закинеш чи ні? Українці влаштували флешмоб під фото Maruv / 4 зображення

Імовірність того, що в це повірять росіяни – велика. Адже після такого вони стали сумніватися в “голубі миру” Ані Лорак настільки, що зрадниці довелося навіть виправдовуватися перед ними. Однак безпілотники з її ім’ям продовжують з’являтися після атак по росіянах.

Сама Maruv мовчить від початку повномасштабної війни і робить вигляд, що нічого не відбувається. Судячи з геолокації на фото, мовчунка перебуває в Європі. Там вона намагається будувати кар’єру під іншим псевдонімом.