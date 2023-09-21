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Так ты на дроны закинешь или нет? Украинцы устроили флешмоб под фото Maruv

21 сентября 2023, 17:07
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Maruv
Источник: Maruv

Певица Maruv пополнила ряды предателей, над которыми шутят якобы о помощи ВСУ. Пользователи сети подхватили флешмоб под ее фото, который устроил активист Сергей Стерненко.

Так, блогер в шутку поинтересовался у молчуньи в Twitter, не подкинет ли она денег на дроны для украинских защитников. Ранее он такое проделывал над Ани Лорак, которую впоследствии проверили в России на факт помощи ВСУ.

Maruv в свою очередь заблокировала Стерненко, о чем он поспешил поделиться с подписчиками, отметив, что в отличии от своей коллеги, эта не хочет помогать военным.

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Пользователи сети подхватили флешмоб и принялись закидывать молчунью комментариями.

  • Так ты на дроны закинешь или нет?
  • Правильно, никому не признавайся, что донатишь на ВСУ из путинской ширинки. Конспирология!
  • Настоящая патриотка Украины! На маскалях зарабатывает и сразу донатит на ВСУ! Это просто гениально!
  • Молодец, Анька, хоть и напряг с финансами, но на дроны бросает ежедневно.
  • Благодарна вам за поддержку ВСУ.
  • Поддержите ли вы следующий сбор на дроны?
  • Спасибо за дроны! Такая молодчинка. Все, что может, отдает, — пишут в комментариях Maruv.
Maruv допомога ЗСУ
Maruv допомога ЗСУ
Maruv допомога ЗСУ
Maruv допомога ЗСУ
Maruv допомога ЗСУ
Maruv допомога ЗСУ
Maruv допомога ЗСУ
Maruv допомога ЗСУ
Так ты на дроны закинешь или нет? Украинцы устроили флешмоб под фото Maruv / 4 изображения

Вероятность того, что в это поверят россияне — велика. Ведь после подобного они стали сомневаться в “голубе мира” Ани Лорак настолько, что предательнице пришлось даже оправдываться перед ними. Однако беспилотники с ее именем продолжают появляться после атак по россиянам.

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Сама Maruv молчит с начала полномасштабной войны и делает вид, что ничего не происходит. Судя по геолокации на фото, молчунья находится в Европе. Там она пытается строить карьеру под другим псевдонимом.

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