Певица Maruv пополнила ряды предателей, над которыми шутят якобы о помощи ВСУ. Пользователи сети подхватили флешмоб под ее фото, который устроил активист Сергей Стерненко.
Так, блогер в шутку поинтересовался у молчуньи в Twitter, не подкинет ли она денег на дроны для украинских защитников. Ранее он такое проделывал над Ани Лорак, которую впоследствии проверили в России на факт помощи ВСУ.
Maruv в свою очередь заблокировала Стерненко, о чем он поспешил поделиться с подписчиками, отметив, что в отличии от своей коллеги, эта не хочет помогать военным.
Пользователи сети подхватили флешмоб и принялись закидывать молчунью комментариями.
- Так ты на дроны закинешь или нет?
- Правильно, никому не признавайся, что донатишь на ВСУ из путинской ширинки. Конспирология!
- Настоящая патриотка Украины! На маскалях зарабатывает и сразу донатит на ВСУ! Это просто гениально!
- Молодец, Анька, хоть и напряг с финансами, но на дроны бросает ежедневно.
- Благодарна вам за поддержку ВСУ.
- Поддержите ли вы следующий сбор на дроны?
- Спасибо за дроны! Такая молодчинка. Все, что может, отдает, — пишут в комментариях Maruv.
Вероятность того, что в это поверят россияне — велика. Ведь после подобного они стали сомневаться в “голубе мира” Ани Лорак настолько, что предательнице пришлось даже оправдываться перед ними. Однако беспилотники с ее именем продолжают появляться после атак по россиянам.
Сама Maruv молчит с начала полномасштабной войны и делает вид, что ничего не происходит. Судя по геолокации на фото, молчунья находится в Европе. Там она пытается строить карьеру под другим псевдонимом.