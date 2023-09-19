Ані Лорак виправдали в Росії після звинувачень у допомозі ЗСУ. Тепер росіяни вибачаються за цькування зірки, і спроби скасувати її концерти та участь у місцевих шоу по ТБ.

Про те, що Лорак чиста перед законом Росії, заявив Голова федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін. Він додав, що артистка стала жертвою політичного режиму України, і більше вони її перевіряти не будуть.

– За фактом до неї питань немає… Сподіваюся, Лорак дійсно душею з Росією і точно не в політиці. Ну, а те, що пишуть, я думаю, що багато про кого можна писати, але потрібні підтвердження. Надалі ми теж будемо уважними до вкидань, – заявив Бородін.

Таким чином місцевий чиновник вибачився перед артисткою, хоча раніше звинувачував її в допомозі ЗСУ і намагався скасувати її концерт 27 вересня в Москві – на день народження Лорак. Тоді до прокуратури було подано скаргу з твердженням, що зірка родом з України і може свій заробіток відправляти на батьківщину.

Зараз дивляться

До того ж, 14 вересня наш безпілотник вдарив по Євпаторії, і на ньому були написані слова подяки Ані Лорак.

Нагадаємо, що раніше росіяни зацькували артистку після появи в талант-шоу на російському державному каналі. Її називали зрадницею і вважали, що таким не місце на телебаченні.