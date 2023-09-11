Співачка Ані Лорак б’є на сполох через хейт з боку росіян. Зрадниця виправдовується, що не допомагає українській армії.

В Instagram мовчунка оприлюднила гнівний пост, у якому заявила, що останнім часом жахається від кількості брехливої інформації про себе. Каже, ще в 2008 році вона отримувала багато любові та зізнань від простих людей в Росії.

– За покликом серця я допомагаю дітям-сиротам, оскільки сама пройшла через школу-інтернат, допомагаю сім’ям, біженцям із України. Це адресна допомога людям, які втратили дах над головою. Я ніколи нікому не надавала і не збираюся надавати жодної військової допомоги, оскільки це суперечить усьому тому, в що я вірю, – зазначила Ані Лорак.

Зрадниця знову видала наратив про те, що вона поза політикою та вірить, що тільки любов і музика здатні об’єднати всіх на світі.

Зараз дивляться

Мовчунка звернулася до ЗМІ, щоб ті припинили маніпулювати її ім’ям, і подякувала своїм шанувальникам, які, незважаючи ні на що, залишаються з нею.

Варто зазначити, що зрадниці вже ніде не раді, зокрема й у РФ, на бік якої вона стала. Нещодавно росіяни зацькували Ані Лорак після появи в талант-шоу. Громадяни країни-агресора вважають, що артистка допомагає українській армії, називаючи її зрадницею.

Очевидно, опальна співачка боїться за свої заробітки, а тому вирішила нагадати, що підтримує криваві дії проти рідної України.