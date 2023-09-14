14 Вересня 2023, 12:15 Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle

Уночі в тимчасово окупованому Криму прогриміли сильні вибухи. Євпаторію атакували безпілотники, уламки одного з яких впали біля житлових будинків. Після цього в росЗМІ почала з’являтися інформація, що на ньому написані слова подяки співачці-зрадниці, а саме: Ані Лорак, дякуємо за борт. На уламках безпілотника, який впав у Євпаторії написано подяку Ані Лорак

А вона ще щось там спростовувала, що не допомагає нищити русню.

Станція Дюківська. pic.twitter.com/FkX09HCVOT — Сіндзе,або Або (@oUqXP4RXQRmPtlw) September 14, 2023

Українці не пройшли повз такий напис на безпілотнику й почали тролити мовчунку, кажучи, що вона нібито допомагає ЗСУ. Тим самим викликаючи сумніви у росіян з приводу Ані Лорак, адже частина з них дійсно думає, що їхня улюблена артистка допомагає армії рідної країни.

Дякуємо фонду Ані Лорак за сьогоднішній безпілотник по Криму.

Коли Ані Лорак заявила: Це суперечить усьому тому, в що я вірю, вона мала на увазі, що більше любить саме керувати своїми дронами, а не давати їх комусь.

Дякую Ані Лорак за допомогу! Не словом, а ділом.

Дякуємо Ані Лорак за Євпаторію.

Ні, ну молодець! Я б ще їй офіційну грамоту і подяку висловив.

Ані Лорак — такий класний меценат. І чому її постійно гнобили. Це наш тиловик.

Все-таки може, коли захоче, – пишуть у соцмережах українці.

До слова, це вже не вперше, коли Ані Лорак дякують за “допомогу” ЗСУ. Ще в травні після атаки дронів по Москві в мережі активно почали поширюватися фото з уламками одного з безпілотників, на якому видно наліпку з ім’ям Ані Лорак і написом Фонд помсти.

Завдяки таким випадам громадяни країни-агресора почали сумніватися у співачці та її вірності їм, а тому Ані Лорак виправдалася перед росіянами за “допомогу ЗСУ”.

Зрадниця сказала, що її шокує кількість брехливої інформації і що вона поза політикою, а допомагає лише сиротам і переселенцям, військова допомога – не її. Однак після таких уламків безпілотників росіянам і справді варто задуматися, чи потрібна їм така артистка.