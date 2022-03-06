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Святослав Вакарчук поповнив лави тероборони

6 Березня 2022, 17:36
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Святослав Вакарчук поповнив лави тероборони

Музикант і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук вступив до лав територіальної оборони.

Відсьогодні він почне виконувати свій військовий обов’язок у складі тероборони Львівщини, повідомив очільник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко.

– Офіцер запасу, почесний громадянин міста Львова, музикант та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук став у бойовий стрій захисників України! Бажаємо йому солдатського щастя! Перемога буде за нами! Слава Україні!

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Раніше Святослав Вакарчук закликав російських матерів уберегти власних синів від смерті.

Музикант переконаний, що Путін воює не лише з Україною, а також із самими росіянами, відправляючи їх в Україну гарматним м’ясом.

– Просто зараз ваших дітей вбиває Путін. Усіх ваших дітей! І тих, кого відправляє гарматним м’ясом на війну, і тих, у кого він майже забрав майбутнє у вільному світі.

У вас є останній шанс врятувати своїх дітей – говоріть з ними! Нехай відмовляються їхати воювати до України! Не ставайте мовчазними учасниками вбивств ваших дітей кремлівськими злочинцями!

Поки українські зірки стали на захист країни, у соцмережах активізувалися посіпаки Путіна. Російські “лідери” думок готові за рублі підтримувати війну в Україні та виправдовувати вбивства мирних жителів.

Ми зібрали список російських пропагандистів, яких треба забанити. Долучайтеся до інформаційної війни. Разом ми – сила!

Теги
Війна в Україні , Океан Ельзи , Святослав Вакарчук
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