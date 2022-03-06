Святослав Вакарчук поповнив лави тероборони

Музикант і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук вступив до лав територіальної оборони.

Відсьогодні він почне виконувати свій військовий обов’язок у складі тероборони Львівщини, повідомив очільник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко.

– Офіцер запасу, почесний громадянин міста Львова, музикант та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук став у бойовий стрій захисників України! Бажаємо йому солдатського щастя! Перемога буде за нами! Слава Україні!

Раніше Святослав Вакарчук закликав російських матерів уберегти власних синів від смерті.

Музикант переконаний, що Путін воює не лише з Україною, а також із самими росіянами, відправляючи їх в Україну гарматним м’ясом.

– Просто зараз ваших дітей вбиває Путін. Усіх ваших дітей! І тих, кого відправляє гарматним м’ясом на війну, і тих, у кого він майже забрав майбутнє у вільному світі. У вас є останній шанс врятувати своїх дітей – говоріть з ними! Нехай відмовляються їхати воювати до України! Не ставайте мовчазними учасниками вбивств ваших дітей кремлівськими злочинцями!

Поки українські зірки стали на захист країни, у соцмережах активізувалися посіпаки Путіна. Російські “лідери” думок готові за рублі підтримувати війну в Україні та виправдовувати вбивства мирних жителів.

Ми зібрали список російських пропагандистів, яких треба забанити. Долучайтеся до інформаційної війни. Разом ми – сила!