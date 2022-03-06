Святослав Вакарчук пополнил ряды терробороны

Музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук вступил в ряды территориальной обороны.

С сегодняшнего дня он приступит к выполнению своей воинской обязанности в составе терробороны Львовщины.

— Офицер запаса, почетный гражданин Львова, музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук стал в боевой строй защитников Украины! Желаем ему солдатского счастья! Победа будет за нами! Слава Украине! — сообщил глава Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.