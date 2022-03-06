Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

Святослав Вакарчук пополнил ряды терробороны

6 марта 2022, 17:36
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Святослав Вакарчук пополнил ряды терробороны

Музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук вступил в ряды территориальной обороны.

С сегодняшнего дня он приступит к выполнению своей воинской обязанности в составе терробороны Львовщины.

— Офицер запаса, почетный гражданин Львова, музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук стал в боевой строй защитников Украины! Желаем ему солдатского счастья! Победа будет за нами! Слава Украине! — сообщил глава Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.

Читайте также:
Святослав Вакарчук пополнил ряды терробороныНе могу быть в стороне: кто из украинских звезд взял в руки оружие

Теги
Війна в Україні , Святослав Вакарчук
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь