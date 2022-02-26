Посіпаки президент РФ Володимира Путіна активізувалися на інформаційному фронті. Російські лідери думок, зірки та журналісти за рублі готові підтримувати вбивства українців та вторгнення окупантів до нашої країни.

У РФ діє тотальна цезура. Громадяни цієї країни просто не знають правди. А ось так звані лідери думок лише підтримують терористичну владу Росії. Кожен може зробити цей внесок. Варто лише масово скаржитися на профілі пропагандистів та лідерів думок, які підтримали загарбників. Ми зібрали списки з різних порталів та соцмереж. Надалі вони оновлюватимуться.

Список лідерів думок, які підтримали вторгнення РФ в Україну в Instagram:

Крім того, є низка ніби українських зірок, проте розважати їм більше до душі російських загарбників. Останні вісім років вони активно гастролювали в Росії, а коли Україну почали бомбити у всіх напрямках, то вони навіть не спромоглися написати, хто на нас напав. Вони, напевно, хочуть миру, адже так легше заробляти і там, і там, але одного хештега мало.

Також чимало Telegram-каналів, які публікують фейки про Україну та наших військових. Ба більше, вони викладають відео та фото з переміщенням української військової техніки.

Список Telegram-каналів, які варто блокувати:

Список YouTube-каналів, які варто блокувати: