Посіпаки президент РФ Володимира Путіна активізувалися на інформаційному фронті. Російські лідери думок, зірки та журналісти за рублі готові підтримувати вбивства українців та вторгнення окупантів до нашої країни.
У РФ діє тотальна цезура. Громадяни цієї країни просто не знають правди. А ось так звані лідери думок лише підтримують терористичну владу Росії. Кожен може зробити цей внесок. Варто лише масово скаржитися на профілі пропагандистів та лідерів думок, які підтримали загарбників. Ми зібрали списки з різних порталів та соцмереж. Надалі вони оновлюватимуться.
Список лідерів думок, які підтримали вторгнення РФ в Україну в Instagram:
- Яна Рудковська
- Сергій Лазарєв (і одразу блокуйте його Telegram)
- Matrang
- Ріта Дакота
- Олексій Щербаков
- Нурлан Сабуров
- Рустем Рептилоїд
- Павло Воля
- Баста
- Джиган
- Тіна Канделакі
- Микола Басков
- Оксана Марченко
- Сергій Жуков (і одразу блокуйте його Telegram)
- Ігор Ніколаєв
- Михайло Галустян
- Стас Костюшкін
- Наташа Корольова (і одразу блокуйте її Telegram)
- Олена Блиновська
Крім того, є низка ніби українських зірок, проте розважати їм більше до душі російських загарбників. Останні вісім років вони активно гастролювали в Росії, а коли Україну почали бомбити у всіх напрямках, то вони навіть не спромоглися написати, хто на нас напав. Вони, напевно, хочуть миру, адже так легше заробляти і там, і там, але одного хештега мало.
Також чимало Telegram-каналів, які публікують фейки про Україну та наших військових. Ба більше, вони викладають відео та фото з переміщенням української військової техніки.
Список Telegram-каналів, які варто блокувати:
- @boris_rozhin
- @grey_zone
- @go338
- @omonmoscow
- @wingsofwar
- @chvkmedia
- @hackberegini
- @mig41
- @pezdicide
- @SergeyKolyasnikov
- @MedvedevVesti
- @SIL0VIKI
- @balkanossiper
- @pl_syrenka
- @brussinf
- @lady_north
- @sex_drugs_kahlo
- @usaperiodical
- @russ_orientalist
- @vladlentatarsky
- @neoficialniybezsonov
- @rybar
- @milinfolive
- Booms Claymore Air
Список YouTube-каналів, які варто блокувати: