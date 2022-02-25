24 лютого Росія напала на Україну. Події в нашій країні хвилюють весь світ, проте насамперед – самих українців. Наші воїни відважно відстоюють кордони та дають відсіч окупантам.

Багато чоловіків вирішили вступити до лав ЗСУ, щоб захистити Україну та зірки шоу-бізнесу – не виняток.

Хто з українських селебриті взяв зброю до рук – далі в матеріалі.

Журналіст Михайло Шаманов оприлюднив фото в Facebook, на якому постав у військовій формі.

– Не поминайте лихом. Побачимося в телевізорі після війни, – написав він під кадром.

Кінорежисер Олег Сенцов також опублікував фото, під яким закликав усіх вступати до лав ЗСУ.

– Мало пишу, бо багато справ. Ворог хоче знищити Україну та її народ. Усі до зброї! Ідіть до військкоматів, вступайте до лав ЗСУ, записуйтесь у самооборону, здавайте кров, допомагайте фронту, чиніть опір у тилу агресора. Смерть окупантам! Слава Україні! – написав Сенцов.

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк також взяв зброю до рук.

– Вступайте до лав територіальної оборони та знищуйте окупантів, – написав він у Instagram-stories.

Гурт Антитіла сьогодні, 25 лютого, мав би презентувати альбом на студії, однак її учасники вирушили захищати нашу країну.

Лідер гурту Тарас Тополя сказав, що сьогодні вони змінили свої музичні інструменти на зброю.

– Вони вторглися до нашої держави. Вони підло атакували міста по всій нашій країні. Вони вбили тисячі наших громадян та продовжують це робити сьогодні. Вони століттями знищували наших людей, землю, культуру, державність. Але ми, незважаючи на завищену імперську величність, досі чинимо сильний опір і будемо його чинити завжди, – написав Тополя в Instagram.

Також колектив презентував музичний альбом MLNL. До нього увійшло 10 треків.

Фронтмен гурту ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) розповів, що має намір обороняти Київ. Також він зізнався, що не очікував, що таке відбуватиметься.

– Я знав, що з Україною все буде гаразд, але й розумів, що таке можливо. Не хочеться вірити, що це сталося. Вірю, що все буде добре. Цікаво лише зрозуміти, якою ціною. Те, що я вірю в кожного українця та в кожну людину, яка живе з українською ідеєю – 100%, – зазначив Фагот.

Імперські амбіції президента РФ, що вилилися під час війни в нашій країні, хвилюють весь світ. Проти війни в Україні виступили й російські зірки. Вони публікують свої заяви в соціальних мережах. У своїх постах артисти публікують чорні квадрати і з гіркотою сподіваються на мирне вирішення військового конфлікту.