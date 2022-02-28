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Вакарчук – росіянам: Путін вбиває ваших дітей, маєте останній шанс їх врятувати

28 Лютого 2022, 17:13
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Святослав Вакарчук
Джерело: Святослав Вакарчук

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук записав звернення до росіян. У двохвилинному відео музикант закликав громадян вийти на вулиці та вимагати припинення війни.

Вакарчук нагадав, що вже п’ятий день по всій Україні гинуть люди від російських бомб, а міста перебувають під ударами балістичних ракет. Діти народжуються у бомбосховищах і гинуть через російські обстріли.

– Це військовий злочин, якого не було в Європі з часів Другої світової війни! Ім’я злочинця відоме всій планеті. І зупинити його ви можете. Так! Саме ви!

 

Вам здається, що у вас не вийде, вам здається, що це дуже страшно – всім вийти на вулиці та вимагати від обраної вами влади зупинити це божевілля і вивести ваші війська з території України. Але цей страх мізерний у порівнянні з тим, у яку прірву веде всіх вас збожеволілий диктатор Путін.

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Музикант також звернувся до російських матерів і закликав їх уберегти своїх дітей від смерті.

Просто зараз ваших дітей вбиває Путін. Усіх ваших дітей! І тих, кого відправляє гарматним м’ясом на війну, і тих, у кого він майже забрав майбутнє у вільному світі. Майже.

У вас є останній шанс врятувати своїх дітей – говоріть з ними! Нехай відмовляються їхати воювати до України! Не ставайте мовчазними учасниками вбивств ваших дітей кремлівськими злочинцями!

Росіяни, врятуйте себе. Путін воює не лише з Україною, з Європою, з цивілізацією, він воює і з вами!

До слова, МВС запустило сайт РФ200 Ищи своих. На ресурсі публікують фото, відео та документи полонених і мертвих російських військових. Це спрощує пошук окупантів їхніми родичами та близькими.

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Теги
Війна в Україні , Володимир Путін , Океан Ельзи , Святослав Вакарчук
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