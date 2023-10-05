Частина військової зарплати співака Віталія Козловського йде музичному продюсеру Ігорю Кондратюку. Про це заявив Вадим Лисиця.

У Facebook продюсер повідомив, що нещодавно зустрічався з Віталієм, однак дізнався про це не від нього.

– Левову частку військової зарплати, яку отримує Віталік, забирає його колишній продюсер Ігор Кондратюк. У мене є тільки надія, що ці гроші йдуть на допомогу військовим, – зазначив Лисиця.

Він додав, що сам був у подібній ситуації з експідопічним і розуміє природу таких стосунків, однак цей випадок назвав зашкваром.

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У розмові з Фактами ICTV команда Віталія Козловського сказала, що це дійсно правда. Деталі пообіцяли згодом.

Також ми звернулися по коментар до Ігоря Кондратюка, однак поки що відповіді не отримали.

Про конфлікт між артистом і продюсером відомо давно, між ними були суди, які виконавець програв. Річ у тім, що в 2012 році співак розірвав контракт із Кондратюком, заявивши, що заробляє дуже мало.

Тоді Ігор подав на Віталія до суду, вимагаючи компенсації і заборонивши йому співати всі ті пісні, що він виконував протягом 10 років їхньої співпраці. За словами Козловського, він винен продюсеру $300 тис.

Крім того, нещодавно Кондратюк сказав, чому не пробачить Козловського. За словами продюсера, Віталій має виконати те, що прописав суд. Каже, є люди, які йому винні великі суми, але в артиста нібито “не вистачило мізків” вирішити все по-людськи. Анулювати рішення суду Ігор не збирається.

Фото: Ігор Кондратюк, Віталій Козловський