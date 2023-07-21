Музичний продюсер Ігор Кондратюк розповів, чому не пробачить співака Віталія Козловського, який наразі пішов служити.

Між ними був конфлікт, а також суди, які за підсумком Віталій програв. Зараз він винен продюсеру гроші, проте нічого не виплачує.

– Мене цікавить тільки те, чи виконає він за судом те, що йому приписано. Суди виграно. Штрафи потрібно платити… Це єдине, що мене цікавить у Козловському, – зазначив Кондратюк.

Додає, вважає, що Віталій, як чоловік, має заплатити свій борг. Попри це, є люди, які винні Ігорю набагато більше, але, за його словами, Козловський не зміг зробити все правильно.

– Бачить Бог, деякі з тих, хто перемагав у Шансі, винні мені зараз більше, ніж Козловський. Але він єдиний, у кого не вистачило мізків зробити це по-людськи. Тому він і винен. Чесно кажучи, я не збираюся анулювати суди, які були. Це не про милосердя… Він усвідомлено порушував закон. Він за це був покараний судами. Причому дуже легко, – сказав Кондратюк.

Нагадаємо, в 2003 році Віталій Козловський переміг у музичному телепроєкті Шанс, після якого став підопічним Ігоря Кондратюка. У 2012-му артист розірвав контракт із продюсером, заявивши, що заробляє дуже мало.

Тоді Кондратюк подав на Віталія до суду, вимагаючи компенсації і заборонивши йому співати всі ті пісні, які він виконував протягом 10 років. За словами Козловського, він винен продюсеру $300 тис.