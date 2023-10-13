Український продюсер Ігор Кондратюк відповів на звинувачення, що нібито забирає у свого колишнього підопічного Віталія Козловського всю його військову зарплату.

На особистій сторінці у Facebook він оприлюднив пост, в якому заявив, що виконавча служба списує на його користь тільки 1/5 частину від зарплатні Віталія.

– З моменту постановки Віталія Козловського на облік в одну з частин Нацгвардії на мою користь, згідно з виконавчим впровадженням, стягується 1/5 частина його зарплатні. Стягування робиться відповідно до закону. У серпні я отримав 4 608,26 грн, у вересні – 4 586,70 грн. Повторюю, це – 20% від нинішньої зарплати Віталія Козловського, – написав продюсер.

За словами Кондратюка, він не має права заборонити виконавчій службі виконувати свою роботу.

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– Якщо з Віталія Козловського стягуються ще кошти, і він майже нічого не отримує на руки, то це банально означає те, що гроші з його зарплатні стягуються ще на чиюсь користь! Може, він ще комусь винен, чи виплачує кредит і навіть не знає цього. Так що, шановні побратими Віталія Козловського, я не забираю ні всю його зарплату, ні навіть значну частину. Читайте закони! А вони кажуть: я не забираю, я повертаю своє, – написав Кондратюк.

Також Кондратюк оприлюднив інформацію щодо загальної ситуації боргів Козловського по усім судовим процесам:

– За 2019 рік Козловський сплатив 0,00 грн; 2020 рік – 0,00 грн; 2021 рік – 28 627,11 грн; 2022 рік – 4 981,22 грн; і 2023 рік – 9 194,96 грн. Поки що загалом аж 42 803,29 грн. Десь 2% від суми яку він, нерозумний рецидивіст-порушник авторського права, заборгував. Інформація про суди відкрита, вона є в Реєстрі судових рішень і в реєстрі боржників, – додав продюсер.

Раніше Віталій Козловський зізнався, що має сплатити Ігорю Кондратюку ще 2 млн грн боргу у справі про порушення авторських прав.

Наразі військова частина відраховує від його зарплати відсоток і на користь продюсера, і на штраф у держбюджет.

Співак додав, що Кондратюку надсилали листа з проханням призупинити стягнення на час, поки Віталій у війську. Проте отримали відмову.

Фото: Ігор Кондратюк, Віталій Козловський