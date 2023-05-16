Музичний продюсер Ігор Кондратюк розповів, за що Олег Винник подав на нього до суду. Втім, через деякий час співак забрав позов, тож зараз цю історію можна озвучувати публічно.

Так, колись до Кондратюка підійшов Олег Винник, і заявив про бажання потрапити в програму Шанс. Шоумен покликав його заспівати в Караоке на Майдані, щоб почути вокальні вміння.

– Тоді він дав мені диск зі своїми виступами. Уже на самому шоу на Майдані я розповів, що він працює в мюзиклах у Німеччині і від себе трохи набрехав, розповівши байку. На публіку я заявив, що сказав йому написати пісню Щастя, а вже потім приходити. Ну і сама пісня з такою назвою з’явилася через кілька років, – заявив Кондратюк.

Тоді на Караоке на Майдані виграв хлопець із репертуаром Винника, і глядачі йому підспівували. Сам Ігор заявив, що тоді навіть не знав, хто такий Олег.

– І я це розповів, а потім мені адвокат повідомив про позов у суді на мене від Винника – за неправдиву інформацію. Я дивлюся, а в нього концерт запланований у Палаці України. Я зрозумів, що це піар, і потрібно скандалити. Сказав адвокату готувати офіційну заявку, а сам почав шукати диск із його музикою. Через деякий час мені зателефонували, вибачилися, і сказали, що погарячкували, – заявив Кондратюк.

Шоумен тоді відповів, що в нього якраз був диск у руках, хоча це було не так. У суді все могло б не так радісно для Кондратюка закінчитися.

Нагадаємо, що Олег виїхав із країни на тлі повномасштабного вторгнення – його друг розповів, чи повернеться Винник в Україну. Так, музикант зараз займається творчістю і робить свій внесок у перемогу країни у війні з РФ.