Латвію на Євробаченні 2023 представить гурт Sudden Lights із піснею Aijā.
Що відомо про Sudden Lights
Sudden Lights – відомий гурт Латвії. Від моменту заснування в 2012 році артисти випустити три студійних альбоми. Свою кар’єру хлопці розпочали, коли були студентами музичної школи.
Гурт уже брав участь у нацвідборі Латвії у 2018 році. Тоді артисти посіли друге місце.
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Текст пісні Sudden Lights – Aijā
Куплет (1)
You said some words, didn’t hear you fall asleep
People were talking louder from my TV screen
I heard them scream, it was too dark to see
Приспів
Don’t cry
I’ll try to say the right words at the right times
Sing you lullabies
Please don’t wake up, wake up
Куплет (2)
You still think we live in a world so beautiful
You see, I think I don’t believe in this stuff anymore
Приспів
Don’t cry
I’ll try to say the right words at the right times
Sing you lullabies
Please don’t wake up, wake up
Don’t cry
I’ll try to say the right words at the right times
Sing you lullabies
Please don’t wake up, wake up
Бридж
Please don’t make me wake
Don’t make me wake (please)
Don’t make me wake (don’t wake up)
Don’t make me (wake up)
Oh
Аутро
Aijā, aijā
Saldā miegā
Aijā, aijā
Saldā miegā
Переклад пісні Sudden Lights – Aijā
Куплет (1)
Ти сказав декілька слів, не чув, як ти заснув
Люди розмовляли голосно з екрана мого телевізора
Я чув, як вони кричали, було надто темно, щоб побачити
Приспів
Не плач
Я спробую сказати правильні слова в потрібний час
Заспіваю тобі колискову
Будь ласка, не прокидайся, прокидайся
Куплет (2)
Ви все ще думаєте, що ми живемо в
світі такому прекрасному
Розумієте, мені здається, я не вірю більше в ці речі
Приспів
Не плач
Я спробую сказати правильні слова в потрібний час
Заспіваю тобі колискову
Будь ласка, не прокидайся, прокидайся
Не плач
Я спробую сказати правильні слова в потрібний час
Заспіваю тобі колискову
Будь ласка, не прокидайся, прокидайся
Бридж
Будь ласка, не змушуй мене прокидатися
Не змушуй мене прокидатися (будь ласка)
Не змушуй мене прокидатися (не прокидайся)
Не змушуй мене (прокидатися)
Оу
Аутро
Давай, давай
Солодких снів
Давай, давай
Солодких снів
Про що пісня Sudden Lights – Aijā
Aijā – пісня у стилі інді-рок із фолковим відтінком.
Свою конкурсну пісню Aijā, гурт Sudden Lights описує, як колискову з глибоким сенсом. Вона створена для того, щоб допомогти людям заспокоїтися.
– Як свідки темних подій у світі та зруйнованих злом життя людей, ми не могли залишитися байдужими, – кажуть музиканти.
Sudden Lights вважають, що ця пісня потрібна як світу, так і їм самим. Артисти написали сингл англійською мовою, щоб слова втішання були доступні більшій кількості людей.
З латвійської “аijā” перекладається як “заколисування”.