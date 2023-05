Латвию на Евровидении 2023 представит группа Sudden Lights с песней Aijā.

Что известно о Sudden Lights

Sudden Lights — известная группа Латвии. С момента основания в 2012 году артисты выпустить три студийных альбома. Свою карьеру ребята начали, когда были студентами музыкальной школы.

Группа уже участвовала в нацотборе Латвии в 2018 году. Тогда артисты заняли второе место.

Текст песни Sudden Lights – Aijā

Куплет (1)

You said some words, didn’t hear you fall asleep

People were talking louder from my TV screen

I heard them scream, it was too dark to see

Припев

Don’t cry

I’ll try to say the right words at the right times

Sing you lullabies

Please don’t wake up, wake up

Куплет (2)

You still think we live in a world so beautiful

You see, I think I don’t believe in this stuff anymore

Припев

Don’t cry

I’ll try to say the right words at the right times

Sing you lullabies

Please don’t wake up, wake up

Don’t cry

I’ll try to say the right words at the right times

Sing you lullabies

Please don’t wake up, wake up

Бридж

Please don’t make me wake

Don’t make me wake (please)

Don’t make me wake (don’t wake up)

Don’t make me (wake up)

Oh

Аутро

Aijā, aijā

Saldā miegā

Aijā, aijā

Saldā miegā

Перевод песни Sudden Lights – Aijā

Куплет (1)

Ты сказал несколько слов, не слышал, как ты заснул

Люди разговаривали громко с экрана моего телевизора

Я слышал, как они кричали, было слишком темно, чтобы увидеть

Припев

Не плачь

Я постараюсь сказать правильные слова в нужное время

Я спою тебе колыбельную

Пожалуйста, не просыпайся, просыпайся

Куплет (2)

Вы все еще думаете, что мы живем в

в таком прекрасном мире

Понимаете, мне кажется, я не верю больше в эти вещи

Припев

Не плачь

Я попробую сказать правильные слова в нужное время

Я спою тебе колыбельную

Пожалуйста, не просыпайся, просыпайся

Не плачь

Я попробую сказать правильные слова в нужное время

Я спою тебе колыбельную

Пожалуйста, не просыпайся, не просыпайся

Бридж

Пожалуйста, не заставляй меня просыпаться

Не заставляй меня просыпаться (пожалуйста)

Не заставляй меня просыпаться (не просыпайся)

Не заставляй меня (просыпаться)

Оу

Аутро

Давай, давай

Сладких снов

Давай, давай

Сладких снов

О чем песня Sudden Lights — Aijā

Aijā — песня в стиле инди-рок с фолковым оттенком.

Свою конкурсную песню Aijā, группа Sudden Lights описывает, как колыбельную с глубоким смыслом. Она создана для того, чтобы помочь людям успокоиться.

– Будучи свидетелями темных событий в мире и разрушенных злом жизни людей, мы не могли остаться равнодушными, — говорят музыканты.

Sudden Lights считают, что эта песня нужна как миру, так и им самим. Артисты написали сингл на английском языке для того, чтобы слова утешения были доступны большему количеству людей.

С латвийского “аijā” переводится как “убаюкивание”.