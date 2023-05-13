Стримана спокусливість: британка дала жару у фіналі Євробачення 2023

У фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023 Британію представила Мае Муллер з піснею I Wrote A Song.

У своїй пісні I Wrote A Song артистка розповідає про зраду чоловіка і про те, як жінка переживає розрив. Це композиція про те, як перетворити розбите серце на мистецтво.

Мае Муллер – що відомо про представницю Британії на Євробаченні 2023

Мае Муллер – британська співачка, яка народилася 26 серпня 1997 року в Лондоні. Дівчина співає з дитинства, а перша слава до неї прийшла у 2018 році, після співпраці з Marshmello та Sigala.

Потім артистка випустила сольний сингл Better Days, який вже зібрав понад 1 млрд прослуховувань, і допоміг завоювати платину в США та Канаді.