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Сдержанная соблазнительность: британка зажгла в финале Евровидение 2023

14 мая 2023, 00:21
Евгения Шапоренко журналистка, выпускающая редактор YouTube-канала Факты ICTV
Мае Муллер

В финале международного песенного конкурса Евровидения 2023 Британию представила Мае Муллер с песней I Wrote A Song.

В своей песне I Wrote A Song артистка рассказывает  о предательстве мужчины и о том, как женщина переживает разрыв. Это вдохновляющая композиция о том, как превратить разбитое сердце в искусство.

Маэ Муллер — что известно о представительнице Британии на Евровидении 2023

Мае Муллер – британская певица, родившаяся 26 августа 1997 года в Лондоне. Девушка поет с детства, а первая слава к ней пришла в 2018 году после сотрудничества с Marshmello и Sigala.

Затем артистка выпустила сольный сингл Better Days, который уже собрал более 1 млрд прослушиваний, и помог завоевать платину в США и Канаде.

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Евровидение Великобритания Ливерпуль
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