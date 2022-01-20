Українська блогерка-мільйонник Саша Бо відверто розповіла про булімію. Вона зізналася, що подолала хвороба.

Відповідаючи на запитання підписників в Instagram 26-річна Саша зауважила, що булімія – це пройдений страшний сон.

– Ніщо не може бути виправданням для принесення в жертву самої себе… Наразі я щаслива, спокійна. Немає бажання заплющувати очі на щось і заїдати біль. Через щасливий збіг обставин, мені вдалося вилізти з цього. Я набрала п’ять кілограмів і люблю себе як ніколи. Останній зрив був у мене два місяці тому, – відверто розповіла блогерка.

Крім того, Саша показала, якою була до всіх своїх стресових подій. За весь період хвороби вона втратила близько 10 кілограмів.

Блогерка сподівається, що її історія стане повчальною, оскільки булімією страждає безліч людей.

– Зупинитися самостійно складно та практично неможливо, тому одразу звертайтеся до фахівців, якщо відчуваєте, що пішли не тим шляхом, – сказала Саша.

Блогерка страждає на булімію з 17 років. В якийсь період життя хвороба пройшла, але повернулася під час першої вагітності.

Екс-чоловік блогерки Ігор Пустовіт розповідав, що пропонував Саші Бо лікування – знайти хорошу клініку закордоном. Проте вона відповідала, що він не той, з ким вона вирішуватиме цю проблему.

Нагадаємо, в грудні 2021 року Саша Бо офіційно розлучилася з Ігорем Пустовітом після шести років шлюбу.