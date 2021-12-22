Українська блогерка-мільйонник Саша Бо показала фото зі своїм новим обранцем. Її коханий – лікар-стоматолог Платон Тарнавський.

У своєму Instagram Саша опублікувала перший знімок, на якому чітко видно обличчя її обранця. У кадрі закохані зображені крупним планом, Платон ніжно цілує блогерку в ніс.

– Така довга та цікава історія, – підписала фото 26-річна Саша Бо.

Підписники блогерки оцінили її новий знімок і наголосили, що справжнє кохання видно одразу. Також багато хто зазначив, що бачать схожість між закоханими.

Бажаю вам щастя та міцного кохання на довгі роки!

Як же видно справжнє кохання. Коли метелики в животі. Намагайтеся щосили зберегти це почуття.

Ви схожі.

На це фото чекав весь Instagram останні півроку.

Законно мати такого гарного чоловіка?

Дуже схожі! Доля.

Як ви схожі, як одне ціле.

Дуже милі разом.

Гарна пара.

У вас такі схожі риси обличчя.

Так личите одне одному!

Усі чекають на цю історію в деталях. – Пишуть у коментарях Саші Бо.

Це не вперше, коли блогерка показала свого нового коханого, раніше вона публікувала відео з ним, проте там не було видно обличчя. Також пара засвітилася разом на дні народження блогера Олександра Заліска.

Відомо, що Платон одногрупник Саші. Вони навчалися в Івано-Франківському медичному університеті.

Обранець блогерки не публічна особа, а його сторінка в Instagram закрита.

Варто зазначити, що Саша Бо розлучилася зі своїм чоловіком Ігорем Пустовітом лише 20 грудня. Екс-подружжя було одружене шість років.

Вперше про свій розрив вони оголосили в липні 2021 року. Тоді блогерка публічно заявила, що в шлюбі вона неодноразово ставала жертвою емоційного насильства з боку чоловіка.

У свою чергу, Ігор розповів, що Саша його принижувала і критикувала. Екс-подружжя виховує двох синів – Данила та Євгена.