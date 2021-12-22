Українська блогерка-мільйонник Саша Бо показала фото зі своїм новим обранцем. Її коханий – лікар-стоматолог Платон Тарнавський.
У своєму Instagram Саша опублікувала перший знімок, на якому чітко видно обличчя її обранця. У кадрі закохані зображені крупним планом, Платон ніжно цілує блогерку в ніс.
– Така довга та цікава історія, – підписала фото 26-річна Саша Бо.
Підписники блогерки оцінили її новий знімок і наголосили, що справжнє кохання видно одразу. Також багато хто зазначив, що бачать схожість між закоханими.
- Бажаю вам щастя та міцного кохання на довгі роки!
- Як же видно справжнє кохання. Коли метелики в животі. Намагайтеся щосили зберегти це почуття.
- Ви схожі.
- На це фото чекав весь Instagram останні півроку.
- Законно мати такого гарного чоловіка?
- Дуже схожі! Доля.
- Як ви схожі, як одне ціле.
- Дуже милі разом.
- Гарна пара.
- У вас такі схожі риси обличчя.
- Так личите одне одному!
- Усі чекають на цю історію в деталях. – Пишуть у коментарях Саші Бо.
Це не вперше, коли блогерка показала свого нового коханого, раніше вона публікувала відео з ним, проте там не було видно обличчя. Також пара засвітилася разом на дні народження блогера Олександра Заліска.
Відомо, що Платон одногрупник Саші. Вони навчалися в Івано-Франківському медичному університеті.
Обранець блогерки не публічна особа, а його сторінка в Instagram закрита.
Варто зазначити, що Саша Бо розлучилася зі своїм чоловіком Ігорем Пустовітом лише 20 грудня. Екс-подружжя було одружене шість років.
Вперше про свій розрив вони оголосили в липні 2021 року. Тоді блогерка публічно заявила, що в шлюбі вона неодноразово ставала жертвою емоційного насильства з боку чоловіка.
У свою чергу, Ігор розповів, що Саша його принижувала і критикувала. Екс-подружжя виховує двох синів – Данила та Євгена.