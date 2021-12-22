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Через два дні після розлучення: Саша Бо показала нового коханого

22 Грудня 2021, 12:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Через два дні після розлучення: Саша Бо показала нового коханого
Джерело: Саша Пустовіт

Українська блогерка-мільйонник Саша Бо показала фото зі своїм новим обранцем. Її коханий – лікар-стоматолог Платон Тарнавський.

У своєму Instagram Саша опублікувала перший знімок, на якому чітко видно обличчя її обранця. У кадрі закохані зображені крупним планом, Платон ніжно цілує блогерку в ніс.

– Така довга та цікава історія, – підписала фото 26-річна Саша Бо.

Підписники блогерки оцінили її новий знімок і наголосили, що справжнє кохання видно одразу. Також багато хто зазначив, що бачать схожість між закоханими.

  • Бажаю вам щастя та міцного кохання на довгі роки!
  • Як же видно справжнє кохання. Коли метелики в животі. Намагайтеся щосили зберегти це почуття.
  • Ви схожі.
  • На це фото чекав весь Instagram останні півроку.
  • Законно мати такого гарного чоловіка?
  • Дуже схожі! Доля.
  • Як ви схожі, як одне ціле.
  • Дуже милі разом.
  • Гарна пара.
  • У вас такі схожі риси обличчя.
  • Так личите одне одному!
  • Усі чекають на цю історію в деталях. – Пишуть у коментарях Саші Бо.

Це не вперше, коли блогерка показала свого нового коханого, раніше вона публікувала відео з ним, проте там не було видно обличчя. Також пара засвітилася разом на дні народження блогера Олександра Заліска.

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Відомо, що Платон одногрупник Саші. Вони навчалися в Івано-Франківському медичному університеті.

Обранець блогерки не публічна особа, а його сторінка в Instagram закрита.

Варто зазначити, що Саша Бо розлучилася зі своїм чоловіком Ігорем Пустовітом лише 20 грудня. Екс-подружжя було одружене шість років.

Вперше про свій розрив вони оголосили в липні 2021 року. Тоді блогерка публічно заявила, що в шлюбі вона неодноразово ставала жертвою емоційного насильства з боку чоловіка.

У свою чергу, Ігор розповів, що Саша його принижувала і критикувала. Екс-подружжя виховує двох синів – Данила та Євгена.

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