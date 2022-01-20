Украинская блогер-миллионник Саша Бо откровенно рассказала о булимии. Она призналась, что спустя время поборола болезнь.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram 26-летняя Саша отметила, что булимия — это пройденный страшный сон.

— Ничто не может быть оправданием для принесения в жертву себя самой… Сейчас я счастлива, спокойна. Нет желания закрывать глаза на что-то и заедать боль. По счастливому стечению обстоятельств, мне удалось вылезти из этого. Я набрала пять килограммов и люблю себя, как никогда. Последний срыв был у меня два месяца назад, — откровенно рассказала блогер.

Кроме того, Саша показала, какой была до всех своих стрессовых событий. За весь период болезни она потеряла около 10 килограмм.

Блогер надеется, что ее история станет поучительность, поскольку булимией страдает множество людей.

— Остановиться самостоятельно сложно и практически невозможно, поэтому сразу обращайтесь к специалистам, если чувствуете, что пошли не тем путем,- сказала Саша.

Блогер страдает булимией с 17 лет. В какой-то период жизни болезнь прошла, но вернулась во время первой беременности.

Экс-супруг блогера Игорь Пустовит рассказывал, что предлагал Саше Бо лечение — найти хорошую клинику заграницей. Однако она отвечала, что он не тот, с кем она будет решать эту проблему.

Напомним, в декабре 2021 года Саша Бо официально рассталась с Игорем Пустовитом после шести лет брака.