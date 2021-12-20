Українська блогерка Саша Бо офіційно розлучилася з Ігорем Пустовітом після шести років шлюбу.

Про це блогерка повідомила на особистій сторінці в Instagram. Вона опублікувала світлину, на якій позує у чорній сукні з розрізом та глибоким декольте.

– Офіційно розлучена, – підписала пост Саша і додала смайлик у вигляді келихів з шампанським.

У коментарях підписники почали вітати Сашу із цією довгоочікуваною подією та новим етапом життя. Сам Ігор Пустовіт поки не прокоментував розлучення.

Ура, вітаю!

Мої вітання. Щастя у новому житті.

Невже це сталося!?

Нарешті, дуже рада за вас! Тепер можете спокійно видихнути, що той весь треш залишиться лише спогадом.

Вітаю, нехай з чистого листа почнеться ваша найкраща історія.

Ця ідеальна сукня дійсно для феєричного початку нового етапу в житті.

На шляху до нового щастя, – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Ігор та Саша Пустовіт оголосили про розрив стосунків у липні 2021 року. Тоді блогерка публічно заявила, що у шлюбі вона неодноразово ставала жертвою емоційного насильства з боку чоловіка.

Ігор нібито бажав їй смерті від онкології та шантажував, жінка намагалася розірвати аб’юзивні стосунки вісім разів. У свою чергу Ігор Пустовіт розповів, що колишня дружина його часто принижувала і критикувала. Екс-подружжя виховує двох синів – Данила та Євгена.

Нещодавно стало відомо, що Саша Пустовіт закрутила новий роман із лікарем-стоматологом та колишнім одногрупником Платоном Тарванським. Сама блогерка обличчя бойфренда на своїй сторінці не показує.

Водночас Ігора Пустовіта запідозрили у романі з блогеркою Софією Стужук.