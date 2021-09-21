Український блогер Ігор Пустовіт розповів свою версію розлучення з блогером-мільйонником Сашею Пустовіт.

Чоловік зізнався, що довгий час не знав про те, що Саша страждає булімією, поки не залишив диктофон вдома. Він наголосив, що неодноразово пропонував екс-коханій звернутися по допомогу до лікаря, однак вона не погоджувалася.

– Я намагався її вмовити на лікування, я їй казав, що її проблема – моя проблема, тому ми повинні вирішити її разом. Пропонував поїхати за кордон, знайти хорошу клініку. Булімія просто так не лікується після восьми років. Тут потрібні професіонали, і я говорив їй про це, однак чув: Ти не той, з ким я це вирішуватиму, – сказав Ігор.

Пустовіт зазначив, що не бажав Саші цілеспрямовано заробити рак шлунка.

– Вона мені говорила: Ти дно і вже ні на що собі в цьому житті не заробиш… Я відповідав, що вона на рак шлунка швидше заробить, якщо не буде лікуватися. Ось так це було проговорено, – сказав чоловік.

Також він спростував те, що називав Сашу “відром”.

– Я пережив приниження в цьому шлюбі. Раз 10 вона говорила, що в мене маленький статевий орган, але почала говорити це через два роки. Я пояснював, що він не зменшився відтоді як ми одружилися… Казала, що перестала мене відчувати, що може я погладшав… Єдиний раз я сказав їй за це “відро” у фінальній сварці, – наголосив Пустовіт.

Чоловік зазначив, що всіма приниженнями в його бік екс-кохана живилася і насолоджувалася. Також він сказав, що незабаром зрозумів, що живе не в стосунках, а в афері, та зізнався, для чого і чому дивився телефон Саші. У підсумку – він побачив неприємне повідомлення у свій бік від мами екс-коханої.

– Вона дивилася фільм і заснула, а він продовжував іти. Це сталося три місяці тому, я розумів уже, що щось відбувається, відкриваються салони, а я встигаю заробляти тільки собі на рахунки. Розумію, що не йде до того, що і я стану успішним, а просто ніби прислуга. Це було неправильно з мого боку, але я не шкодую, оскільки в результаті врятував себе, – сказав Ігор.

Також він розповів про те, чи пропонував зробити Саші аборт, коли в неї виявили закриту форму туберкульозу.

– Саша була на другому місяці вагітності, їй принесли ящик антибіотиків, які вона мала пити. Це не відбулося за день або два, лікування йшло місяць чи два. Ми з її мамою їздили в спеціалізований інститут, щоб дізнатися, чи можна продовжувати вагітність, чи її краще перенести. Ми все це обговорювали разом, – розповів Пустовіт.

Ігор зізнався, що прямої пропозиції зробити аборт не було, це була дискусія, і все вирішувалося разом.

Нагадаємо, нещодавно Саша Пустовіт розповіла про причини розлучення з Ігорем. Блогер зізналася, що вісім разів збирала речі, перш ніж вирішила остаточно припинити ці стосунки.

Крім того, вона сказала, що неодноразово ставала жертвою емоційного насильства з боку чоловіка.