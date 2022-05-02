Голлівудська акторка Анджеліна Джолі висловилася про свій візит до України.

Джолі заявила, що здивована стійкістю та мужністю українців.

– Я пишаюся тим, що бачу стійкість, мужність та гідність українського народу. Жахливо бачити, який вплив війна має на ціле покоління українських дітей, – сказала популярна акторка.

Також зірка додала, що її візит був не для преси, тому про нього мало хто знав, а члени її команди навіть підписали відповідні документи щодо нерозповсюдження будь-яких подробиць.

30 квітня весь інтернет сколихнула новина про Анджеліну Джолі у Львові. Її помітили в кав’ярні. Потім американську акторку бачили в районі львівського вокзалу, де вона спілкувалася з українцями.

Також акторка побувала в одному з інтернатів.

Згодом Анджеліна Джолі відвідала дітей у Бориславі та привезла їм подарунки.

Варто зазначити, що зірка вже 19 років є послом доброї волі ООН у справах біженців.