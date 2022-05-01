Співачка Jerry Heil та гурт Kalush Orсhestra записали пісню про голлівудську акторку Анджеліну Джолі, яка вчора прибула до України.

Артисти подякували Джолі за те, що вона привертає увагу світу до повномасштабної війни, яку розв’язала Росія на території нашої держави.

Крім цього, Jerry Heil та Kalush Orсhestra звернулися до акторки, щоб та попросила своїх друзів з Голлівуду теж приїхати до України.

– Дякуємо, Анджелінa, за те, що привертаєш увагу всього світу тоді, коли він звик чути, що в Україні війна. Будь ласка, попроси своїх друзів з Голлівуду теж відвідувати нас, адже завдяки тобі тепер Україну знову чують! – йдеться у пості.

Jerry Heil зізналася, що цей трек вони записали без підготовки в номері учасників гурту Kalush Orchestra, які зараз активно готуються до Євробачення.

– Учора надихнулася прибуттям Анджеліни Джолі. Мені одразу прийшли рядки про Вічних (Марвел) і Тену, богиню війни. Анджеліна Джолі з власної волі (не за дорученням ООН) прилетіла у Львів. Зустрівши Kalush Orchestra, які готуються до Євробачення, тієї ж ночі я звернулася до хлопців, і ми записали цей приспів без якоїсь підготовки прямо у них в номері, – написала вона.

Нагадаємо, що 30 квітня Анджеліна Джолі прибула з візитом до Львова. Спершу українці побачили її у кафетерію, коли вона просто вирішила випити львівської кави.

Акторка приїхала як приватна особа, під особисту відповідальність, для того, щоб поспілкуватися з українцями. Анджеліна Джолі з перших днів повномасштабного вторгнення РФ підтримує Україну та закликає людей жертвувати гроші на гуманітарні потреби нашої країни.