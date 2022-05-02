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Стойкость, мужество и достоинство: Анджелина Джоли прокомментировала визит в Украину

2 мая 2022, 15:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Анджеліна Джолі
Источник: Depositphotos

Голливудская актриса Анджелина Джоли высказалась о своем визите в Украину.

Джоли заявила, что удивлена стойкостью и мужеством украинцев.

— Я горжусь тем, что вижу стойкость, мужество и достоинство украинского народа. Ужасно видеть, какое влияние война оказывает на целое поколение украинских детей, — сказала популярная актриса.

Также звезда добавила, что ее визит был не для прессы, поэтому о нем мало кто знал, а члены ее команды даже подписали соответствующие документы о нераспространении каких-либо подробностей.

30 апреля весь интернет всколыхнула новость об Анджелине Джоли во Львове. Ее заметили в кофейне.  Затем американскую актрису видели в районе львовского вокзала, где она общалась с украинцами.

Также актриса побывала в одном из интернатов.

Позже Анджелина Джоли навестила детей в Бориславе и привезла им подарки.

Стоит отметить, что звезда уже 19 лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев.

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Источник
Daily Mail
Теги
Анджелина Джоли, Підтримка України
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