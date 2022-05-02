Голлівудська зірка та посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі приїхала в місто Борислав, що на Львівщині.

Фото поїздки Анджеліна Джолі в Борислав з’явилися на сторінці міськради.

1 травня зірка відвідала навчально-реабілітаційний центр I-III ступенів Гармонія і привезла дітям подарунки.

Крім того, Анджеліна Джолі поспілкувалася з дітьми з Луганщини.

Візит Анджеліни Джолі в Україну обговорюють уже кілька днів. Спершу Джолі помітили у львівській кав’ярні на Сихові.

Згодом вона відвідала дітей, які постраждали від ракетного удару по вокзалу в Краматорську, а згодом зустріла пасажирів евакуаційного потяга з Покровська на вокзалі.

До слова, коли зірка була на вокзалі у Львові пролунала повітряна тривога, тож Джолі була вимушена бігти до найближчого бомбосховища.

Відомо, що Анджеліна Джолі приїхала в Україну з власної ініціативи, а не за місією ООН.