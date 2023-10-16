Співачка Аліна Гросу сказала, чи спілкується з колишніми після розриву. Зокрема, йшлося про ексчоловіка Олександра Комкова та екскоханого – російського актора Романа Полянського.

Так, в Instagram Аліна влаштувала рубрику Запитання-відповідь. Багатьох шанувальників цікавить особисте життя артистки, адже після розриву з Полянським про нього мало що відомо і лише нещодавно Гросу натякнула на нові стосунки.

Хтось із підписників запитав, чи підтримує артистка зв’язок з колишнім коханим. Своєю чергою Аліна відповіла, що з ексчоловіком у неї ніяких стосунків немає, а ось з іншими – дружні.

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– Якщо ви про колишнього чоловіка, то ні, ніколи. І не бачу взагалі сенсу. А з хлопцями колишніми в мене не було ніколи якихось конфліктних ситуацій. Розходилися, бо бачили, що в нас різні шляхи. Я не скандалістка. Якщо вирішила – чесно і серйозно поговорила. Спокійні дружні стосунки залишилися, – наголосила Гросу.

До речі, Аліна Гросу розсекретила свої нові стосунки в лірик-відео, цей ролик був знятий її коханим, проте обличчя його артистка поки що розкривати не хоче.