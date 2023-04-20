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Тепер тільки чоловіки цікавлять. Гросу про стосунки після розриву з Полянським

20 Квітня 2023, 16:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Аліна Гросу
Джерело: Аліна Гросу

Співачка Аліна Гросу зізналася, чи були у неї стосунки після розриву з російським актором Романом Полянським. Також виконавиця розповіла, чи підтримує стосунки з ексчоловіком Олександром Комковим.

В Instagram-stories Аліна влаштувала рубрику Запитання-відповідь. Артистка вирішила відверто поспілкуватися з шанувальниками, а тому відповіла на безліч запитань, які здебільшого стосуються її особистого життя.

Так, шанувальники поцікавилися, чи був у Гросу хлопець після того, як вона розійшлася з Полянським. Причина їхнього розриву все також невідома, однак, очевидно, це можуть бути політичні розбіжності, оскільки актор із РФ.

– Не було. Хлопцями не цікавлюся, тепер тільки чоловіками, – сказала виконавиця.

Алина Гросу

Відповіла Аліна і на запитання про колишнього чоловіка, московського бізнесмена Олександра, розповівши, чи спілкуються вони зараз.

– У колишнього чоловіка (це було десь чотири роки тому) давно вже нова сім’я. Я жодного разу з того часу з ним не контактувала, – зізналася Гросу.

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Аліна Гросу
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