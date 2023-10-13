Українська співачка Аліна Гросу презентувала лірик-відео на пісню Сумую. У ньому артистка привідкрила секрети особистого життя.

Відеороботу зняв хлопець Аліни Гросу, всі кадри взято з особистого архіву пари.

– Це був один із рідкісних днів, коли нам вдалося романтично провести час. Зізнаюся, ми тоді вперше дозволили собі вийти на таку прогулянку. По-перше, зараз не дуже доречно. По-друге, в обох багато роботи. Але це була особлива дата для нас, тому вирішили зустріти її по-особливому. Вся романтика в простоті: в цінності спільного вечора, в обіймах, в поглядах, навіть дитячі атракціони піднімають настрій, – прокоментувала прем’єру Аліна.

Пісня Сумую присвячена всім, хто зараз у розлуці та сумує за своєю другою половиною.

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За словами Гросу, лірик-відео дає можливість сповна поринути в романтичну атмосферу.

– Ми зробили так, щоб у людини, яка дивиться, було відчуття, що вона поряд зі мною. Коханий спеціально для цього знімав телефоном з висоти очей. Для цього кріпили телефон йому на голову. До речі, треба уважно дивитися відеороботу, можливо, у якомусь віддзеркаленні ви побачите його. Наші стосунки я відкривати не хочу, але зараз я закохана і бажаю поділитися своїми почуттями із шанувальниками, – сказала співачка.

Раніше Аліна Гросу натякала на нові стосунки після розриву з російським актором Романом Полянським.

Тоді артистка оприлюднила ролик, де постала не сама, а із чоловіком, який гладить її по обличчю.