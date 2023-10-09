Співачка Аліна Гросу натякнула на нові стосунки після розриву з російським актором Романом Полянським.

Артистка оприлюднила у своєму Instagram відео під уривок нової пісні. У ролику Гросу постала не сама, а із загадковим чоловіком, який гладить її по обличчю.

Також Гросу пожартувала, що не потрібно її жаліти і писати в коментарях, що вона постійно плаче, нібито страждаючи за Полянським.

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– Щоб сильно мене не жаліли. А то від кожного коментаря – Аліна не плач, – око смикається, – зазначила виконавиця.

Ще в січні 2023 року Аліна Гросу висловилася про розрив із Романом Полянським. Вдаватися в подробиці виконавиця не стала, лише сказала, що виносити особисте на публіку було помилкою.

Причину розставання співачка також не озвучувала, проте вона очевидна: Полянський – російський актор, і вже під час повномасштабного вторгнення він вирушив до РФ, де засвітився на прем’єрі фільму режисера-путініста. Очевидно, Роман обрав сторону зла, на відміну від Аліни.