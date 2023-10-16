Певица Алина Гросу сказала, общается ли с бывшими после разрыва. В частости, речь пошла об экс-супруге Александре Комкове и экс-возлюбленном — российском актере Романе Полянском.

Так, в Instagram Алина устроила рубрику Вопрос-ответ. Многих поклонников интересует личная жизнь артистки, ведь после разрыва с Полянским о ней мало что известно и лишь недавно Гросу намекнула на новые отношения.

Кто-то из подписчиков спросил, поддерживает ли артистка связь с бывшим возлюбленным. В свою очередь Алина ответила, что с экс-супругом у нее никаких отношений нет, а вот с остальными — дружеские.

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— Если вы о бывшем муже, то нет, никогда. И не вижу вообще смысла. А с парнями бывшими у меня не было никогда каких-то конфликтных ситуаций. Расходились, потому что видели, что у нас разные пути. Я не скандалистка. Если решила — честно и серьезно поговорила. Спокойные дружеские отношения остались, — подчеркнула Гросу.

К слову, Алина Гросу рассекретила свои новые отношения в лирик-видео. Этот ролик был снят ее возлюбленным, однако лица его артистка пока что раскрывать не хочет.