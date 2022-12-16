Спешл на MEGOGO: новий телеканал ICTV2 зʼявиться на медіасервісі

На медіасервісі MEGOGO відбудеться премʼєрний запуск нового телеканалу ICTV2. Унікальна колаборація платформи та медіакомпанії Starlight Media показуватиме премʼєри та улюблені мільйонами глядачів серіали, фільми, гумористичні й інформаційні програми, що раніше були частиною ефірної сітки каналу ICTV.

Таке нововведення від компаній Starlight Media та MEGOGO покликане повернути українцям частинку колишнього затишку.

– У найскладніший для України час Starlight Media шукає нові можливості, щоб бути разом зі своїми глядачами. Для багатьох українців Всесвіт ICTV був місцем сили у будні і релаксом на вихідних. Знаємо, невдовзі ми, як і раніше, зможемо збиратися у колі своїх перед телевізором, спокійно дивитися кіно і перезавантажуватися після насиченого робочого дня. Та зараз ми протистоїмо ворогу і нам необхідні наші герої, що своєю силою заряджають потужніше за повербанк, – каже маркетинг-директорка ICTV Сабіна Абляєва.

Ексклюзивний запуск триватиме два дні – 17 і 18 грудня. У цей час підписники зможуть безкоштовно дивитися ICTV2 на усіх пристроях, що підтримує медіасервіс MEGOGO: смартфони, планшети, комп’ютери, приставки і телевізори. Надалі ефір нового каналу буде відкритий для показу на телебаченні.

Зараз дивляться

– З початку повномасштабного вторгнення MEGOGO ні на хвилину не припиняв працювати. Щоб забезпечити цілодобовий доступ до новин та актуальної інформації, а також дати українцям можливість хоч трошки відпочити. Перегляд фільмів, серіалів та іншого розважального контенту допомагає зменшити рівень стресу. Ми раді, що наші партнери-медіагрупи розуміють важливість як інформаційних програм, так і розважальних. І вітаємо розвиток та незламність наших колег в такі важкі часи, – коментує маркетинг-директорка MEGOGO Валерія Толочина.

У складний час боротьби українці потребують не тільки інформаційної, а й емоційної опори. Тому заради підтримки незламної нації на ICTV2 показуватимуть гумористичні програми. В ефірі виходитимуть концерти “Дизель Шоу”, скетч-шоу “На трьох” і ситком “Вижити за будь-яку ціну”, комедійні серіали – “Копи на роботі” та “Юрчишини”.

Також транслюватимуться випуски інформаційних програм. Щодня в ефірі ICTV2 виходитимуть випуски: “Фактів тижня”, “Теорії змови”, “Прихованої небезпеки”, “Антизомбі”, “Громадянської оборони” та “Секретного фронту”.

З понеділка по четвер в ефірі транслюватимуть популярні серіали власного виробництва телеканалу ICTV, серед яких “Кіборги”, “Доброволець”, “Дільничний з ДВРЗ”, “Козаки. Абсолютно брехлива історія”, “Розтин покаже”, “Коп з минулого”.

До всього канал готує драйвові премʼєри серіалів, що були зняті до початку повномасштабного вторгнення ворога: “Табун”, “Штурм”, “Подвійні ставки”, “Слідаки”, “Гарячий”.