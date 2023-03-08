Співачка Софія Ротару відреагувала на розстріл українського військового окупантами. Артистка опублікувала свої думки в Instagram, але як завжди – без слів.

Так, Ротару показала малюнок, виконаний у чорно-білих тонах, де зображений хоробрий український військовий Тимофій Миколайович Шадура. Це останні секунди життя нашого захисника, та в його очах немає страху перед смертю.

Зараз дивляться

Воїн вважався зниклим безвісти із 3 лютого 2023 року після бойових дій у районі Бахмута.

Що ж до Ротару, то вона періодично реагує на події в Україні. Це стосується як трагедій, так і радісних новин.

Приміром, у січні співачка відреагувала на авіакатастрофу в Броварах. Зірка також не забула привітати президента України Володимира Зеленського з днем народження – лідеру країни виповнилося 45 років.

І хоча співачка крім публікацій у мережі не проявляє публічної активності, її дії – знак віри в перемогу України. Наприклад, Ротару відмовилася виступати перед росіянами за $100 тис. Це мало статися в Дубаї на приватній вечірці. Менеджер співачки вважає, що вона дуже близько до серця бере те, що відбувається в Україні.