Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

София Ротару отреагировала на авиакатастрофу в Броварах: Сердце разрывается

18 января 2023, 14:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Софія Ротару

Украинская певица София Ротару отреагировала на авиакатастрофу в Броварах 18 января. Так, артистка поделилась своими эмоциями в Instagram.

Так, Ротару опубликовала в Stories картинку с изображением белого вертолета на черном фоне. Вокруг летательного аппарата красный туман. Поверх рисунка артистка добавила эмодзи в виде разбитого сердца. 

Ротару

Сейчас смотрят

— Бровары. 18.01.23, — кратко подписала София снимок.

Напомним, что утром 18 января произошла авиакатастрофа в Броварах. В результате падения вертолета есть погибшие. Среди них — руководство МВД, в том числе и руководитель министерства Денис Монастырский.

Не только Ротару высказалась о трагедию — украинские звезды также отреагировали на падение вертолета. Так, почтили память погибших и призвали украинцев держаться Григорий Решетник, Андрей Бедняков, Алекс Тапольский, Сабина Мусина, Анатолий Анатолич, Леся Никитюк и многие другие.

Читайте также:
Реакция звезд на БроварыСтрашная боль утраты. Реакция звезд на авиакатастрофу в Броварах

Что касается Ротару, то она активно реагирует на различные происшествия в Украине. Пусть и в своей манере, она не пропускает ни единого инцидента. Недавно певица отреагировала на ракетный удар по жилому дому в Днепре.

Теги
Бровары София Ротару
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь