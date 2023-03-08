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София Ротару отреагировала на расстрел украинского военного

8 марта 2023, 09:32
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
София Ротару отреагировала на расстрел украинского военного

Певица София Ротару отреагировала на расстрел украинского военного оккупантами. Артистка опубликовала свои мысли в Instagram, но как всегда без слов.

Ротару

Так, Ротару показала рисунок, выполненный в черно-белых тонах, где изображен храбрый украинский военный Тимофей Николаевич Шадура. Это последние секунды жизни нашего защитника, но в его глазах нет страха перед смертью.

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Воин считался пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута. 

Что касается Ротару, то она периодически реагирует на события в Украине. Это касается как трагедий, так и радостных новостей.

К примеру, в январе певица отреагировала на авиакатастрофу в Броварах. Звезда также не забыла поздравить президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения лидеру страны исполнилось 45 лет.

И хотя певица кроме публикаций в сети не проявляет публичную активность, ее действия знак веры в победу Украины. К примеру, Ротару отказалась выступать перед россиянами за $100 тыс. Это должно было произойти в Дубае на приватной вечеринке. Менеджер певицы считает, что она очень близко к сердцу принимает то, что происходит в Украине.

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