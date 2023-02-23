Певица София Ротару отказалась выступать перед россиянами на корпоративе. Ей предлагали $100 тыс. за то, чтобы она спела на частной вечеринке в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как рассказала модель из страны-агрессора Анна Калашникова росСМИ, ее обеспеченные друзья устраивали день рождения. На своем празднике они хотели видеть и украинскую певицу, но та наотрез отказалась, даже несмотря на кругленькую сумму.

Колашникова добавила, что Ротару предлагали корпоративы и в декабре, но выступать она не готова.

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— Она не в настроении, из-за происходящей ситуации полностью отказалась от концертной деятельности. Я знаю, что ей и в декабре предлагали корпоративы. Но она наотрез отказывается. София Михайловна близко к сердцу принимает все происходящее, ей тяжело собраться, — добавила гражданка страны-агрессора.

Стоит отметить, что София Ротару хоть и не выступала с открытым заявлением по поводу происходящего, однако своими постами в Instagram дает понять, что остается с родным народом — народом Украины. Она остро и болезненно реагирует на все трагические события, которые приносят российские оккупанты нашей родной стране.

Также известно, что певица занимается благотворительностью.