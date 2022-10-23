Українська співачка Софія Ротару відвідала могилу покійного чоловіка у Києві, який помер у 2002 році.

Так, на фото, яке співачка виклала в Instagram, можна побачити могильну плиту народного артиста України Анатолія Євдокименка – на ній зображений сам музикант, який грає на трубі, його заслужене звання, дата народження та смерті.

– 20 років, – коротко прокоментувала знімок Ротару.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що Анатолій Євдокименко помер у віці 60 років від інсульту. Його поховали на Байковому цвинтарі.

Він був режисером-постановником усіх концертних програм Ротару, а також керівником ансамблю Червона рута, який створив для акомпанементу свій дружині.

Нагадаємо, що від початку війни Софія активно коментує війну в Україні. Найчастіше це ракетні обстріли українських мирних міст з боку Росії, через які гинуть мирні жителі.

Нещодавно Ротару відреагувала на атаку дронів-камікадзе в Києві, опублікувавши фото зруйнованого будинку.

Її позицію також підтверджує відмова від концертів у Росії. Колишній директор Ротару Сергій Лавров заявив, що в цьому плані артистка дуже принципова, і її не затягнеш на сцену навіть великими грошима.